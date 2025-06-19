Технические специальности дорогого стоят

Ведущие вузы страны повысили плату за обучение как минимум на четверть по сравнению с 2024 годом. Цены пересмотрели семь университетов из первой десятки. И больше всего прибавили в Московском физико-техническом институте. Там стоимость выросла примерно в полтора раза. Так, например, обучение на бакалавриате и специалитете МФТИ по программе «прикладная математика и информатика» обойдется почти в 770 тыс. руб. — это на 64 % больше чем год назад, подсчитали «Ведомости». По данным рейтингового агентства RAEX, в технических вузах сейчас каждый третий студент учится платно. Это самая низкая доля. В социогуманитарных университетах, например, на платной основе занимаются 80% студентов, а в медицинских — 50%.

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Но технические вузы и самые дорогие. Это связано с затратами учебного заведения на подготовку специалиста и с высокими рейтингами таких институтов, пояснила главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании Высшей школы экономики Ирина Абанкина: «Несмотря на то, что это математические, технические, информационные, инженерные специальности, у них самый высокий проходной балл за последние пять лет. Там очень высокий спрос на программы. Они, безусловно, лидеры в этих направлениях и верят в качество своих программ, успешное трудоустройство выпускников, и, соответственно, это выгодное вложение.

Конкурс в эти университеты очень высокий. Они находятся в рамках международной конкурентоспособности, поэтому исходят именно из цен конкурентов и из своего позиционирования на глобальном рынке образования.

Большинство других вузов, конечно, рассчитывают стоимость обучения из затратной и нормативной модели для того, чтобы все окупилось, понимая, что такого конкурса и такого спроса на их программы нет. Поэтому они в первую очередь ориентируются на платежеспособный спрос семей, дети из которых к ним поступают, и там, конечно, такого повышения нет — в основном только компенсация инфляции».

Другие технические вузы — Московский госуниверситет имени Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого также повысили цену обучения на отдельные направления. Во всех трех вузах программы «прикладная математика и информатика» подорожали на 20-30%. Самый бюджетный вариант — Петербургский политех. Там год учебы стоит 300 тыс. руб., в МГТУ им. Баумана — 550 тыс. руб. Более доступные альтернативы абитуриенты ищут в регионах.

Так, например, в Дальневосточном федеральном университете стоимость обучения подняли только в пределах инфляции — на 8-9%. При этом платеж за семестр все равно вдвое меньше, чем в Москве. К тому же, вуз предлагает уникальные специальности, готовит единичных профессионалов, говорит ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец: «Почему мы ведем сегодня такую политику и не изменяем цены? Потому что перед Дальним Востоком и нашим университетом стоят самые серьезные задачи по технологическому лидерству, и нам крайне важно насыщать наш регион инженерными кадрами. Поэтому необходимо сохранить образование максимально доступным для абитуриентов.

Ежегодно в наш университет на первый курс приходит порядка 7 тыс. ребят, и 50% из них на специальности, связанные с инженерными науками, с технологическим развитием. Стоимость зависит от направления, если мы говорим про инженерные специальности, то в среднем от 200 тыс. руб. в год. То есть мы, конечно, с точки зрения стоимости образования не конкурируем с Москвой и Санкт-Петербургом.

На первый курс 60% ребят приезжают не из регионов Дальнего Востока. Но я бы не говорил, что на это влияет стоимость образования. Здесь скорее то, что эти абитуриенты осознанно выбирают обучение в Дальневосточном университете, потому что их интересуют именно наши уникальные направления. Их в Москве найти практически невозможно. Это биотехнологические специальности, которые очень сложно встретить в целом в нашей стране, потому что биотехнология — это очень модное, современное, но очень емкое с точки зрения затрат на оборудование, на преподавателей биоинформатики, биотехнологии направление.

Но самое главное — специфика их образования, потому что они учатся не просто в университете, они обучаются в рамках образовательной модели, которую мы называли "индустриальная экспедиция", то есть они получают практику на партнерском предприятии, и в рамках обучения выполняют три-четыре проекта непосредственно их в лабораториях».

На гуманитарных специальностях учиться тоже стало дороже в среднем на 30-40%. Например, в Финансовом университете программа «реклама и связи с общественностью» стоит больше 500 тыс. руб. В Высшей школе экономики или в МГИМО освоить экономику или журналистику можно за 760 тыс. руб.

А ситуацию для абитуриентов 2026 года эксперты называют непредсказуемой. Набор студентов будет сильно сокращен, напомнил исполнительный директор направления «Рейтинги университетов» агентства RAEX Алексей Ходырев: «В 2025 году мы еще можем наблюдать картину роста стоимости обучения и, возможно, даже увеличения приема, потому что еще не пройдет реформа платного образования, которая, скорее всего, очень сильно скажется уже на приемной кампании следующего года.

То есть в 2025-м платный прием будет, безусловно, большим по объемам. В следующем году, как объявило государство, станет меньше платных мест по маловостребованным специальностям типа экономики, финансов и юриспруденции. Вот это действительно способно сильно повлиять на картину. У ведущих вузов будут возможности для реализации программ на платной основе. То есть это скорее затронет, скажем так, институты средней руки, где действительно может быть сокращение объемов платных мест».

В минувшей приемной кампании впервые было зачислено больше платников, чем бюджетников — 51% против 49%, посчитали в агентстве RAEХ. В прошлые годы на платной основе обучались около 40% студентов. Всего в ведущих вузах страны обучается больше 1,5 млн человек.

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Светлана Белова