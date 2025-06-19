Водителя грузовика осудили на пять лет за ДТП с тремя погибшими под Балахной

Балахнинский городской суд признал жителя Краснодарского края виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть трех человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Водителя приговорили к пяти годам колонии-поселения и на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авария у деревни Галкино

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Авария у деревни Галкино

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В суде установлено, что авария произошла днем 11 июля 2024 года на 13-м км трассы «Шопша — Иваново — Нижний Новгород» у деревни Галкино. Фигурант за рулем КамАЗа выехал на встречную полосу и врезался в Audi. Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли на месте.

Елена Ковалева