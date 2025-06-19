Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР собрал по Нижнему Новгороду и отправил на штрафстоянку 600 электросамокатов

В Нижнем Новгороде сотрудники Следственного комитета провели рейд по выявлению нарушений при использовании электросамокатов. Участники рейда изъяли и отправили на специализированную штрафстоянку свыше 600 электросамокатов, размещенных вне специально отведенных парковочных зон.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В региональном управлении СКР отметили, что изъятые самокаты создавали помехи пешеходному движению, представляли угрозу маломобильным гражданам, детям и пожилым людям. Также они мешали проезду спецтехники и экстренных служб в жилых кварталах.

Подобные рейды будут проходить на регулярной основе.

Андрей Репин

Новости компаний Все