СКР собрал по Нижнему Новгороду и отправил на штрафстоянку 600 электросамокатов

В Нижнем Новгороде сотрудники Следственного комитета провели рейд по выявлению нарушений при использовании электросамокатов. Участники рейда изъяли и отправили на специализированную штрафстоянку свыше 600 электросамокатов, размещенных вне специально отведенных парковочных зон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В региональном управлении СКР отметили, что изъятые самокаты создавали помехи пешеходному движению, представляли угрозу маломобильным гражданам, детям и пожилым людям. Также они мешали проезду спецтехники и экстренных служб в жилых кварталах.

Подобные рейды будут проходить на регулярной основе.

Андрей Репин