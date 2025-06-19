«Магнит» определил условие для расширения производств на Ставрополье

Краснодарская компания «Магнит» будет развивать собственные производства в Ставропольском крае в зависимости от откликов покупателей. Об этом заявила генеральный директор АО «Тандер» (дочерняя компания ПАО «Магнит») Анна Мелешина на ПМЭФ-2025, пишет «РБК Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Мы успешно работаем в тех регионах, где представлены. Компания работает в Дагестане уже 3 года, в этом регионе у нас активная политика по расширению. Также мы есть в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ставропольском крае...», — сказала госпожа Мелешина.

Гендиректор также уточнила, что пока не планируется создание новых логоцентров на Ставрополье из-за оптимальной концентрации магазинов и распределительных центров в регионе.

Сейчас у компании отсутствуют собственные предприятия в Ставропольском крае. В рамках форума АО «Тандер» и губернатор региона Владимир Владимиров подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает поддержку молодых кадров и расширение ассортимента ставропольской продукции в сети магазинов.

ПАО «Магнит» зарегистрировано в Краснодаре в 2003 году. Генеральный директор — Евгений Случевский. На конец 2024 года сеть насчитывала 31,5 тыс. магазинов в 4,6 тыс.населенных пунктов России и Узбекистана.

Сейчас компания представлена в шести регионах Северо-Кавказского федерального округа.

Анна Гречко