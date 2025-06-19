Энергия это власть

Краевые власти (через Фонд развития Пермского края) решили консолидировать 100% в ООО «Региональный оператор коммунальных сервисов» (РОКС), компании, занимающейся энергомониторингом бюджетных учреждений. Сама компания начала получать госконтракты на установку счетчиков в краевых социальных учреждениях, а бюджетные организации получили средства на энергомониторинг. Эксперт консолидацию считает оправданной: только работа всех региональных больниц, школ и детских садов в одной цепочке с РОКС может дать полную картину состоянии энергоснабжения в отрасли.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Наблюдательный совет АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК, 100% акций в госсобственности) одобрил выкуп доли компании «Энергосервис плюс» в ООО «Региональный оператор коммунальных сервисов» (РОКС), сообщила гос­компания. АО «ФРПК» сейчас владеет долей в 47,9%, а ООО «Энергосервис плюс», соответственно, 52,1%. Сумму сделки КРПК не раскрыла. Исходя из уставного капитала РОКС в 5 млн руб. доля уходящей компании — 2,7 млн руб.

ООО «РОКС» было создано в 2022 году для организации учета и мониторинга качества коммунальных услуг. Предполагалось, что компания займется внедрением специальной автоматизированной интеллектуальной системы (АИС РОКС) на объектах социальной инфраструктуры, прежде всего в больницах, школах и детсадах. IT-продукт проводит многоуровневый анализ данных с установленных датчиков и предлагает рекомендации по сокращению потреб­ления энергоресурсов (теп­ла, воды и электричества).

Интеллектуальная система была разработана пермским ООО «Айти-М», в компании считают, что ее решения могут снизить расходы на коммунальные услуги в зданиях на 20–30% и на 15–20% в помещениях, где уже есть автоматика. Предполагалось, что за пять лет все бюджетные организации в регионе должны будут перейти на специальную систему конт­роля подачи ресурсов.

С момента создания коммунального проекта его развитие идет медленно — из ООО регулярно выбывали частные партнеры. Так, в 2023 году из состава учредителей вышло ООО «Лабинструмент», разработчик сервиса мониторинга энергоресурсов «Дом на ладони». Первую выручку (14 млн руб.) ООО «РОКС» показало лишь в 2024 году, при убытке в 12 млн руб. К 2025 году у ООО осталось два учредителя — краевой фонд и ООО «Энергосервис плюс», близкое к учредителям компании «Айти-М».

В ФРПК заявляют, что выкупают доли у частного парт­нера для развития проекта. «В планах РОКС на текущий год подключить к своей системе до 200 объектов»,— заявил гендиректор ФРПК Юрий Аликин.

В ООО «Энергосервис плюс» считают решение государственного партнера логичным: РОКС изначально создавался краевыми властями для решения нужд Пермского края.

Отметим, что решение о выкупе долей в ООО «РОКС» предшествовала инициатива краевых властей о выделении дополнительных средств на энергомониторинг. В мае заксобрание утвердило поправки в бюджет, где предусмотрено выделение 55,7 млн руб. на внедрение систем контроля качества тепло- и водоснабжения в учреждениях здравоохранения и образования. Средства будут направлены для работы на 116 объектах 43 медучреждений. Также предусмотрены расходы на энергетический мониторинг в учреждениях среднего профессионального образования. Таким образом, у отрасли появятся средства для внедрения систем энергомониторинга, в том числе и для продукта РОКС.

Само ООО «РОКС» в этом году резко увеличило получение госконтрактов. В марте общество стало победителем 25 тендеров на общую сумму 25 млн руб. (годом ранее 21 контракт на общую сумму 9 млн руб.). В компании уточнили, что в рамках закупки поставят и установят оборудование энергоменеджмента в 54 больницах Перми, Чайковского и Березников.

По данным «Ъ-Прикамье», необходимость в выкупе долей частного инвестора связано с особенностями распределения бюджетных средств — полностью краевому оператору РОКС будет проще претендовать на контракты.

Бывший «коммунальный» зампред краевого правительства Антон Удальев считает решение о консолидации долей в ООО «РОКС» оправданным. По его мнению, без прямого руководства заставить все бюджетные учреждения Прикамья работать в одной «цепочке» с коммунальным оператором нельзя.

«РОКС ставит счетчики на все коммунальные системы здания и по факту сразу видит, какой объект работает штатно, у кого температура в норме, а где идет „недотоп“ помещения. Для поддержания нормативной температуры директор учреждения запрашивает у учредителя дополнительные средства,— рассуждает эксперт.— Многие руководители учреждений отказывались от сотрудничества с РОКСом, потому что понимали, что бюджет им не даст дополнительных денег». Когда же все учреждения будут подключены к РОКС, можно будет комплексно увидеть результат по всей бюджетной системе: какие учреждения работают нормативно, а где нужно принимать меры. «Задача РОКС — не помогать экономить бюджетной системе, а нормативно и безаварийно работать. Чтобы людям было комфортно, а не руководителю учреждения».

Ирина Суханова, Вячеслав Суханов