У Воскресенского округа появился бразильский побратим

Бразильский город Кампина-дас-Миссойнс стал побратимом Воскресенского округа Нижегородской области. 19 июня стороны заключили соглашение о сотрудничестве в сфере экономики, образования и культуры, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Документ в нижегородском кремле подписали глава Воскресенского округа Александр Запевалов и мэр города Кампина-дас-Миссойнс Карлос Жустен, который оказался в России впервые. Особое внимание стороны уделят совместным проектам в сфере народных художественных промыслов.

Кампина-дас-Миссойнс стал вторым побратимом Нижегородской области в Бразилии: ранее соглашение о сотрудничестве заключили Городец и Триндади.

Елена Ковалева