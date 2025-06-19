Не вычитается такое никогда

ООО «ГК “СУ-10”», бенефициаром которого называют предпринимателя Валерия Мансурова, проиграло спор с налоговой службой в двух судебных инстанциях. В 2023 году компании насчитали около 165 млн руб. задолженности по НДС и налогу на прибыль. В ФНС полагают, что застройщик заключал фиктивные договоры с контрагентами, в результате чего получил налоговый вычет. Арбитражный суд Башкирии и апелляционная инстанция согласились с выводами ведомства. СУ-10 погасило задолженность, но намерено подать кассационную жалобу. Юристы полагают, что шансы на пересмотр решений есть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ГК "СУ-10" пытается доказать незаконность доначисления налогов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ ГК "СУ-10" пытается доказать незаконность доначисления налогов

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Одному из крупнейших застройщиков Уфы — группе компаний СУ-10 — не удалось отменить решение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №33 по Башкирии о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. В 2023 году ведомство, проведя проверку, пришло к выводу, что компания недоплатила НДС и налог на прибыль. Вместе со штрафами сумма взыскания составила около 165 млн руб.

По мнению налоговой службы, СУ-10 был неверно применен налоговый вычет по операциям с 26 контрагентами в рамках реализации проектов «Лимонарий-1» и «Парковый». Подрядчики компании якобы имели «номинальный, технический характер», а документооборот между ними был формальный, полагали в фискальном ведомстве. В частности, следует из материалов дела, у некоторых контрагентов были одни и те же директора и лица, подписывающие налоговые декларации, они пользовались одними IP-адресами и электронными почтами, у них совпадали адреса регистрации и другие признаки аффилированности.

Попытка СУ-10 обжаловать решение инспекции в управлении ФНС по Башкирии успехом не увенчалась, что стало поводом для обращения в суд.

В иске, следует из материалов дела, компания указала, что налоговая служба не доказала «наличие умысла налогоплательщика на получение необоснованной налоговой выгоды, согласованность действий Общества и контрагентов», а также допустила «формальный подход при доказывании нарушений на основании домыслов и предположений». Компания уверяла, что взаимоотношения с контрагентами, которые ФНС сочла формальными, были реальными. В качестве доказательств СУ-10 сослалось на судебные процессы по взысканию с них задолженностей, признанию банкротами и так далее.

В феврале этого года арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении иска СУ-10. В качестве доводов он указал, в частности, на отсутствие у контрагентов имущества, техники и штатных сотрудников, которые могли бы участвовать в строительстве объектов. У истца, отмечено в решении суда, «были истребованы документы, информация, пояснения и выставлено требование раскрыть сведения о реальных (фактических, действительных) поставщиках», но он этого не сделал, а «свидетели — работники налогоплательщика от явки в налоговый орган для дачи пояснений уклонились».

В апелляционной инстанции СУ-10 попыталось доказать, что ФНС была «допущена неверная квалификация взаимоотношений заявителя со своими контрагентами». Так, некоторые из них, деятельность которых признали формальной, ранее участвовали в госзакупках, являлись участниками арбитражных процессов, совпадение IP-адресов при подаче отчетности объясняется привлечением одних и тех же бухгалтеров на аутсорсинге. Кроме того, отмечалось в жалобе, суд первой инстанции не учел показания руководителей некоторых «спорных» контрагентов, которые подтверждали хозяйственную деятельность компаний и взаимоотношения с СУ-10.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с доводами истца не согласился, отметив, что истцом «какие-либо возражения в отношении выводов инспекции о формальности документооборота по хозяйственным операциям заявителя с иными контрагентами подателем апелляционной жалобы не приведены».

«Суды по сути не вникли в дело, не учли ранее сделанные выводы кассационной инстанции по аналогичному делу с теми же контрагентами. Поданный нами иск основывался на объективных фактах и актуальных судебных прецедентах. На сегодняшний день начисленная сумма налога и штрафа полностью нами уплачена, однако нами будет подана кассационная жалоба для восстановления справедливости. Зачастую лишь суд кассационной инстанции действительно вникает в процесс и выносит решение, исходя из устоявшейся судебной практики и здравого смысла»,— сообщили «Ъ» в СУ-10.

В арбитражном суде Башкирии также рассматривается иск «Фирмы СУ-10» к налоговой службе о признании недействительным начисления НДС на общую сумму около 350 млн руб. Решение по нему пока не принято.

«Суды при рассмотрении спора заняли строго формальный подход. Ввиду этого оценка значительной части аргументов налогоплательщика, включая реальность контрагентов, может вызвать вопросы в кассации. Определенные шансы на пересмотр сохраняются, в первую очередь по процессуальной линии»,— отмечает управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

Булат Баширов