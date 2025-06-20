Зоны, в которых вводится динамический тариф с 20 июня 2025 года

|ЗАО
|Набережная Тараса Шевченко (от пересечения с Украинским бульваром до Новоарбатского моста)
|Кутузовский проспект (четная сторона от пересечения с набережной Тараса Шевченко до д. 2/1, стр. 6 по Кутузовскому проспекту)
|Кутузовский проспект (от пересечения с улицей Кульнева до пересечения с улицей 1812 года)
|Улица 1812 года (от Кутузовского проспекта до пересечения с Проектируемым проездом №86)
|Улица Дениса Давыдова
|Улица Генерала Ермолова
|Площадь Победы
|Кутузовский проезд
|Площадь Киевского Вокзала
|Улица Андрея Карлова
|Брянская улица
|Платовская улица
|2-й Брянский переулок
|Улица Можайский Вал
|САО
|1-й Боткинский проезд
|Улица Зои Воскресенской
|СВАО
|Улица Сущевский Вал, 31, стр. 1
|2-й Вышеславцев переулок
|ЦАО
|Мясницкая улица
|Улица Рождественка
|Большая Никитская улица (исключая четную сторону от пересечения с Моховой улицей до пересечения с Газетным переулком и нечетную сторону от пересечения с Моховой улицей до пересечения с Большим Кисловским переулком)
|Большая Никитская улица (четная сторона от пересечения с Моховой улицей до пересечения с Газетным переулком)
|Цветной бульвар (четная сторона)
|Цветной бульвар (нечетная сторона)
|Неглинная улица (четная сторона)
|Неглинная улица (нечетная сторона)
|Улица Петровка
|Большой Черкасский переулок
|Романов переулок
|Улица Арбат
|Улица Грузинский Вал (нечетная сторона от пересечения с площадью Тверская Застава до северо-восточных границ вл. 9–11 по улице Грузинский Вал и исключая нечетную сторону от 2-й Брестской улицы до д. 3, стр. 9 по улице Грузинский Вал)
|Петровский переулок
|Большая Бронная улица (от пересечения с Тверской улицей до пересечения с Сытинским переулком)
|Лесная улица
|1-я Миусская улица
|Тверской бульвар (четная сторона от северо-восточной границы вл. 24 по Тверскому бульвару до пересечения с Тверской улицей и нечетная сторона от пересечения с Тверской улицей до пересечения с Сытинским переулком)
|Троилинский переулок
|Пушкинская площадь
|Большой Кондратьевский переулок
|Глухарев переулок
|Большой Балканский переулок
|Проектируемый проезд №2309 (от пересечения с улицей Доватора до станции «Московского метрополитена» «Спортивная»)
|Сретенский бульвар
|Кудринский переулок
|Малый Патриарший переулок
|Дружинниковская улица
|Улица Николаева
|Малый Гнездниковский переулок (от Тверской улицы до Большого Гнездниковского переулка)
|Большой Гнездниковский переулок (нечетная сторона от Леонтьевского переулка до северо-восточной границы вл. 24 по Тверскому бульвару)
|Большой Гнездниковский переулок (исключая нечетную сторону от Леонтьевского переулка до северо-восточной границы вл. 24 по Тверскому бульвару)
|Брюсов переулок (от пересечения с Большой Никитской улицей до юго-западной границы вл. 8/10, стр. 1 по Брюсову переулку и от юго-западной границы вл. 8/10, стр. 1 по Брюсову переулку до пересечения с Тверской улицей)
|Малый Гнездниковский переулок (от пересечения с Большим Гнездниковским переулком до пересечения со Шведским тупиком)
|Тверской бульвар (исключая четную сторону от северо-восточной границы вл. 24 по Тверскому бульвару до пересечения с Тверской улицей и нечетную сторону от пересечения с Тверской улицей до пересечения с Сытинским переулком)
|Большая Бронная улица (от пересечения с Малой Бронной улицей до пересечения с Сытинским переулком)
|ЮАО
|Большая Тульская улица, 2