Зоны, в которых вводится динамический тариф с 20 июня 2025 года

Округ Улицы ЗАО Набережная Тараса Шевченко (от пересечения с Украинским бульваром до Новоарбатского моста) Кутузовский проспект (четная сторона от пересечения с набережной Тараса Шевченко до д. 2/1, стр. 6 по Кутузовскому проспекту) Кутузовский проспект (от пересечения с улицей Кульнева до пересечения с улицей 1812 года) Улица 1812 года (от Кутузовского проспекта до пересечения с Проектируемым проездом №86) Улица Дениса Давыдова Улица Генерала Ермолова Площадь Победы Кутузовский проезд Площадь Киевского Вокзала Улица Андрея Карлова Брянская улица Платовская улица 2-й Брянский переулок Улица Можайский Вал САО 1-й Боткинский проезд Улица Зои Воскресенской СВАО Улица Сущевский Вал, 31, стр. 1 2-й Вышеславцев переулок ЦАО Мясницкая улица Улица Рождественка Большая Никитская улица (исключая четную сторону от пересечения с Моховой улицей до пересечения с Газетным переулком и нечетную сторону от пересечения с Моховой улицей до пересечения с Большим Кисловским переулком) Большая Никитская улица (четная сторона от пересечения с Моховой улицей до пересечения с Газетным переулком) Цветной бульвар (четная сторона) Цветной бульвар (нечетная сторона) Неглинная улица (четная сторона) Неглинная улица (нечетная сторона) Улица Петровка Большой Черкасский переулок Романов переулок Улица Арбат Улица Грузинский Вал (нечетная сторона от пересечения с площадью Тверская Застава до северо-восточных границ вл. 9–11 по улице Грузинский Вал и исключая нечетную сторону от 2-й Брестской улицы до д. 3, стр. 9 по улице Грузинский Вал) Петровский переулок Большая Бронная улица (от пересечения с Тверской улицей до пересечения с Сытинским переулком) Лесная улица 1-я Миусская улица Тверской бульвар (четная сторона от северо-восточной границы вл. 24 по Тверскому бульвару до пересечения с Тверской улицей и нечетная сторона от пересечения с Тверской улицей до пересечения с Сытинским переулком) Троилинский переулок Пушкинская площадь Большой Кондратьевский переулок Глухарев переулок Большой Балканский переулок Проектируемый проезд №2309 (от пересечения с улицей Доватора до станции «Московского метрополитена» «Спортивная») Сретенский бульвар Кудринский переулок Малый Патриарший переулок Дружинниковская улица Улица Николаева Малый Гнездниковский переулок (от Тверской улицы до Большого Гнездниковского переулка) Большой Гнездниковский переулок (нечетная сторона от Леонтьевского переулка до северо-восточной границы вл. 24 по Тверскому бульвару) Большой Гнездниковский переулок (исключая нечетную сторону от Леонтьевского переулка до северо-восточной границы вл. 24 по Тверскому бульвару) Брюсов переулок (от пересечения с Большой Никитской улицей до юго-западной границы вл. 8/10, стр. 1 по Брюсову переулку и от юго-западной границы вл. 8/10, стр. 1 по Брюсову переулку до пересечения с Тверской улицей) Малый Гнездниковский переулок (от пересечения с Большим Гнездниковским переулком до пересечения со Шведским тупиком) Тверской бульвар (исключая четную сторону от северо-восточной границы вл. 24 по Тверскому бульвару до пересечения с Тверской улицей и нечетную сторону от пересечения с Тверской улицей до пересечения с Сытинским переулком) Большая Бронная улица (от пересечения с Малой Бронной улицей до пересечения с Сытинским переулком) ЮАО Большая Тульская улица, 2