На закупку теннисных столов на улицах Перми мэрия планирует направить 11, 9 млн рублей

Расходная часть бюджета Перми на 2025 год может вырасти на 364 млн руб., на 2026 год — на 185 млн руб., на 2027-й — на 170 млн руб. Соответствующие поправки мэрии поступили в городскую думу и сегодня обсуждались на бюджетном комитете. Основной источник роста расходов — фактическое поступление в бюджет на 1 июня текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Дополнительные доходы, а также высвобождающиеся средства предложено направить на ремонт автомобильных дорог (89 млн руб. в 2025 году, 111 млн руб.— в 2026-м), тротуаров и объектов озеленения, на приобретение специальной для техники для содержания и ремонта сетей наружного освещения (93,4 млн руб.), а также на создание четырех перехватывающих парковок и оснащение 12 участков дорожной сети видеонаблюдением (166 млн руб.).

Также запланированы расходы на строительство водопроводных сетей в микрорайоне Чапаевском (дополнительные средства в сумме 172 млн руб. в 2026–2027 годах). На строительство блочно-модульной котельной для домов на шоссе Космонавтов предполагается выделить 35,5 млн руб. в 2026 году.

Дополнительно на отраслевые мероприятия социальной сферы города предлагается направить около 50 млн руб. В частности, 11, 9 млн руб. планируется на приобретение теннисных столов для размещения в муниципальных учреждениях, парках и скверах города. Стоимость одного стола на маркетплейсах составляет в среднем 8 - 50 тыс. руб.

Деньги направят также на проведение культурно-массовых мероприятий в парке «Балатово» и Пермского марафона. Так, «Пермский марафон» получит 15 млн руб. дополнительно в связи с увеличением количества участников.