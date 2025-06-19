В 2024 году крымчане более 100 раз пожаловались на излучение сотовых вышек

За 2024 год министерство внутренней политики, информации и связи Крыма получило 276 жалоб, связанных с мобильной связью, а с января по май 2025 года — еще 50. Почти половина обращений не касалась технических проблем, а выражала обеспокоенность граждан из-за якобы вредного воздействия базовых станций на здоровье. Об этом сообщило «Ъ-Кубань» министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Отмечалось достаточно большое количество поступающих в адрес министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым обращений граждан (около 50 %, от всех обращений по вопросам сферы подвижной радиотелефонной связи), в которых заявители задавали вопрос о степени опасности воздействия электромагнитного излучения, создаваемого базовыми станциями мобильной связи»,— рассказали «Ъ-Кубань» в ведомстве.

По информации ведомства, мобильной связью охвачено 98% населения республики — это 70% ее территории. Связь недоступна лишь в труднодоступных районах: в горах, лесах и на водоемах. При этом значительное количество обращений поступает от граждан, обеспокоенных установкой вышек рядом с жилыми домами, школами и социальными объектами.

В мининформ утверждают, что все базовые станции, размещенные на территории республики, соответствуют требованиям санитарных и технических норм и не представляют опасности. Ведомство также сообщает о широком распространении информационных материалов, подтверждающих отсутствие негативного воздействия на здоровье населения в связи с вводом в эксплуатацию новых базовых станций подвижной радиотелефонной связи в Республике Крым.

В 2025 году в Крыму планируется построить не менее 60 новых базовых станций в Симферополе, Ялте, Алуште, Керчи, Феодосии и Евпатории, а также в Симферопольском районе. Помимо строительства, запланирована модернизация существующего оборудования до современных стандартов — прежде всего LTE.

Богдан Кобец