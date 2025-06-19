Новым директором тамбовского филиала МТС стал Алексей Сенкевич

Директором филиала МТС в Тамбовской области назначен Алексей Сенкевич, который ранее возглавлял аналогичное подразделение в Чувашии.

Как сообщили в компании, основной задачей станет рост проникновения цифровых сервисов экосистемы МТС, усиление позиции оператора на массовом рынке и реализация проектов по цифровизации и внедрению умных решений совместно с региональными властями и бизнесом.

Алексей Сенкевич родился в Карелии. В телеком-отрасли он работает с 2009 года, в МТС — с 2016-го. В структуре компании трудился сначала в филиалах в Новгородской области и в Удмуртской Республике, а после — в центре регионального управления корпоративного центра. В последнее время господин Сенкевич возглавлял филиал в Чувашской Республике.

Вопросы качества мобильной сети в Тамбовской области осуждались вчера, 18 июня, на совещании в облправительстве. В нем принимали участие представители четырех федеральных операторов сотовой связи. После совещания власти сообщили, что в регионе с целью обеспечения безопасности ограничивают скорость мобильного интернета.

Сергей Толмачев