Британия вложит в инфраструктуру почти $1 трлн

Правительство Кира Стармера намерено потратить в ближайшее десятилетие 725 млрд фунтов ($974 млрд) на развитие инфраструктуры Великобритании. Об этом говорится в отчете казначейства.

По меньшей мере 9 млрд фунтов в год будет вкладываться в техническое обслуживание школ, больниц, тюрем и судов «после многих лет недостаточного финансирования», отмечается в заявлении казначейства.

«Мы были избраны народом с обещанием обеспечить десятилетие национального обновления,— заявил глава казначейства Даррен Джонс.— Инфраструктура является ключом к стимулированию роста по всей стране. Наши дороги, железные дороги, аэропорты и цифровая инфраструктура связывают людей с предприятиями, государственными службами и друг с другом».

Кирилл Сарханянц