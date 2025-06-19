Комплекс по переработке отходов в Ленобласти построят при поддержке «Альфа Банка»

Российский экологический оператор (РЭО), «Альфа-Банк» и Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области (УК ООЛО) подписали соглашение о финансировании проекта по строительству комплекса по переработке отходов (КПО). Сумма инвестиций составит 6,9 млрд руб. Соглашение заключили 19 июня на полях ПМЭФ-2025.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба РЭО Фото: Пресс-служба РЭО

В состав КПО войдут объект обработки твердых коммунальных отходов мощностью до 300 тыс. тонн в год, объект компостирования (до 88,5 тыс. тонн) и объект захоронения «хвостов» (до 120,5 тыс. тонн). Комплекс планируют ввести в эксплуатацию до конца 2026 года.

Предполагается, что инвестиции РЭО составят 90% от общей стоимости проекта. «Российский экологический оператор может вложиться в проект средствами, полученными от размещения облигаций. Мы предоставим управляющей компании заем, а банк выкупит облигации»,— рассказала генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Механизм выпуска облигаций для финансирования строительства КПО стал уже привычной практикой для РЭО. Он применялся, в частности, для привлечения средств на создание КПО «Островский» петербургского оператора по обращению с отходами НЭО.

Подробнее об этом проекте — в материале «Ъ-СПб» «РЭО подтвердил поддержку».

Артемий Чулков