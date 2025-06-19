Мирзоян: Wildberries & Russ может выйти на рынок Африки

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) ведет работу по выходу на африканский рынок. Об этом заявил главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян.

«Для нас главные приоритеты сейчас — укрепление позиций в странах, где мы уже работаем, и запуск в странах Глобального Юга. Ведем активную подготовку по выходу компании на Африканский континент»,— сказал господин Мирзоян на Петербургском международном экономическом форуме (цитата по ТАСС).

Он рассказал, что в течение года компания запустила работу в трех странах — Грузии, Таджикистане и ОАЭ. Также РВБ работает в России, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Китае. Из ОАЭ и КНР она импортирует товары.

Маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении в июне 2024 года. Целью процедуры было создание цифровой торговой платформы. В объединенной компании доли Wildberries и Russ составили 65% и 35% соответственно.

Подробнее об объединении двух компаний — в материале «Ъ» «Товары накрыло щитом».

Екатерина Отрашкевич