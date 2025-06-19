В Таганроге в этом году начнется капремонт БСМП

В Таганроге нашли подрядчика для масштабной реконструкции БСМП. Капремонтом займется ГК «ЕКС». Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что в специалисты оценили состояние зеленых насаждений на территории больницы. Из 1 тыс. деревьев 413 — аварийные. В процессе реконструкции их удалят для того, чтобы освободить место для строительства лечебно-диагностического корпуса, контрольно-пропускного пункта, котельной, кислородной станции и ряда других вспомогательных объектов.

Как только подрядчик завершит все работы, на прилегающем земельном участке высадят 232 дерева и более 1,9 тыс. кустарников. На эти цели выделят более 70 млн руб. Эти средства перечислят в городской бюджет.

Мария Хоперская