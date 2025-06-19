Глава Росприроднадзора на ПМЭФ рассказала о ситуации на пляжах Анапы

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о сохраняющейся сложной экологической обстановке на пляжах Анапы после ликвидации последствий аварии с участием танкеров, перевозивших мазут. Выступая 19 июня на Петербургском международном экономическом форуме в студии «Известий», она напомнила, что сумма причиненного окружающей среде ущерба в результате разлива в акватории Керченского пролива оценивается почти в 85 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По словам госпожи Радионовой, последствия инцидента отразятся на жителях и туристах уже в этом сезоне, поскольку речь идет о масштабном экологическом загрязнении, вызванном «неправильным обращением с опасным грузом».

Продолжается обсуждение схемы утилизации загрязненного песка, вывезенного с прибрежной полосы,— этот вопрос находится на контроле и рассматривается еженедельно, отметила руководитель ведомства.

Вячеслав Рыжков