Стать ближе: уличное искусство становится языком общения с городом и его жителями

17 июня состоялось открытие Международного фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA. Уже второй год подряд компания «Девелопмент-Юг» является партнером мероприятия, что дает возможность внести свой вклад в формирование культурного облика города, поддержать талантливых художников и подарить жителям новые впечатления. В прошлом году в рамках мероприятия была реализована художественная роспись фасада одного из зданий в центре города.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ООО СИК «Девелопмент-Юг» Фото: предоставлено ООО СИК «Девелопмент-Юг»

Строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг» ведет строительство квартала «А+» в «Академическом» — самом новом районе Екатеринбурга.

«Искусство улиц преображает не только городскую среду, но и формирует культурную ценность пространства. Жилой квартал “А+” входит в топ-5 самых востребованных новостроек в локации. Первая очередь будет введена в эксплуатацию уже в III квартале этого года», — говорят в компании.

Выбор Академического района Екатеринбурга для реализации проекта в 2025 году не случаен. Это динамично развивающаяся локация с активным сообществом жителей, стремящихся к созданию комфортной и современной среды. Уличное искусство призвано стать еще одним элементом, формирующим идентичность района, подчеркивающим его уникальность и привлекательность.

«Художественная роспись под мостом — это не просто украшение, это своеобразный диалог с жителями, отражение истории района и его будущего, - отмечают в компании «Девелопмент — Юг».

Творческий проект в этом году реализуется в пешеходной зоне под мостом. Она отражает мечты, надежды и стремления жителей, рассказывает об истории района и его будущем. Как признаются сами художники, это возможность взглянуть на привычные вещи под новым углом, увидеть красоту в повседневности и почувствовать связь с местом.

Академический — яркий и молодой район, в котором формируется своя история, образы, смыслы, поэтому важно зафиксировать этот момент через искусство. Над эскизом работали иллюстраторы Ирина Воронина и Кирилл Бжедугов. Воплощают работу художники MES CREW.

«Поддержка культурных инициатив, таких как STENOGRAFFIA, — это инвестиция в имидж района, в его атмосферу, в ценности, которыми он наполнен. Это создает эмоциональную связь между местом и людьми, а значит — укрепляет доверие и интерес к проектам, которые мы создаем. Уличное искусство — это важная часть современной городской культуры, и мы будем рады поддерживать подобные инициативы в будущем», — сказал руководитель отдела продаж строительной корпорации «Девелопмент — Юг» в Екатеринбурге Магамет Чамоков.

Застройщик ООО СИК «Девелопмент-Юг» Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

https://www.develug.ru/