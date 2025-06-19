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В Новороссийске без воды временно остались более 6 тысяч человек

В Новороссийске из-за аварийных работ на ул. Глухова, 6 без водоснабжения временно остались около 6,1 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В связи с аварийными работами подача водоснабжения временно ограничена в зону № 19, без воды остались жители домов на ул. Ленина, Глухова, Карамзина, Дзержинского, Чехова, Суворовская, адмирала Серебрякова и Снайпера Рубахо.

На время аварийных организован подвоз воды автоцистернами по заявкам населения. Ориентировочное время окончания работ – до 20:00. По окончанию работ водоснабжение будет восстановлено, чрезвычайная ситуация не прогнозируется.

Саркис Айвазян

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