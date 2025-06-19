Собаки-спасатели из Ростовской области проходят испытания МЧС

Кинологические расчеты Донского спасательного центра МЧС участвуют в ежегодных сертификационных испытаниях, которые проходят на базе Тульского спасательного центра с 16 по 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

По данным пресс-службы, в мероприятии принимают участие более 25 кинологических команд из различных регионов России. Четвероногие спасатели от Донского центра — лабрадоры Лика, Марк и Лора — проходят несколько этапов проверки.

Программа включает тестирование послушания и ловкости, а также поиск человека в техногенных завалах и природной среде. На первом этапе кинолог демонстрирует, как собака реагирует на команды «сидеть», «лежать», «стоять» и умение двигаться рядом с проводником, поясняют в сообщении.

По словам участников испытания, на последующих этапах обученные животные должны за 20 мин. обнаружить трех условных пострадавших в завале и двух — в лесу. При обнаружении цели собака обозначает находку лаем. Более одной ошибки приведет к провалу испытания.

Судейская коллегия оценивает работу кинолога и животного по отдельности, затем выставляет комплексную оценку команде. Критериями служат слаженность действий, взаимопонимание и эффективность расчёта в поисково-спасательных операциях. В 2024 году лучший результат поиска людей под завалами составил пять минут, уточняют в пресс-службе регионального МЧС.

Валентина Любашенко