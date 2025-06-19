На территории угледобывающего предприятия в Красносулинском выявили 18 нарушений

На территории одного из угледобывающих предприятий в Красносулинском районе выявили многочисленные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Гальперин, Коммерсантъ Фото: Александр Гальперин, Коммерсантъ

Проверку на объекте провели сотрудники полиции и специалисты Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора. Установлено, что руководство одной из шахт допустило 18 нарушений требований экологической безопасности. Их действия могут нанести значительный ущерб окружающей среде.

По результатам полной проверки будут приняты соответствующие меры.

Мария Хоперская