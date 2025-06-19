В Самарской области ввели в эксплуатацию 516 тысяч квадратных м жилья за пять месяцев

С января по май на территории Самарской области ввели в эксплуатацию 516 тыс. кв. м, это на 37% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Соответствующие данные приводит единая информационная система жилищного строительства (наш.дом.рф).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Почти 87% из введенного объема приходится на индивидуальные жилые дома — 448 тыс. кв. м (-24%). В многоквартирных домах сдали в эксплуатацию 67 тыс. кв. м (-70%).

Всего в регионе за май ввели 80 тыс. кв. м, что на 34% меньше по сравнению с маем 2024 года.

Руфия Кутляева