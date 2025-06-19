В Азове построят завод по переработке натрия за 1 млрд рублей

«Новочеркасский перкарбонат» планирует вложить 1 млрд руб. в строительство завода в Азове по производству перкарбоната натрия – реагента для производства стиральных порошков и моющих средств. Соглашение об этом подписали врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и председатель совета директоров завода Дмитрий Величко на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили «Ведомости. Юг»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Завод будут строить в несколько этапов до конца 2027 года. Мощность первых двух производственных линий составит 1 тыс. т продукции в месяц. Проект нацелен на импортозамещение китайской продукции. Сейчас она занимает 40% российского рынка. Остальные 60% перкарбоната натрия производит всего один завод.

Помимо этого, в Азове наладят выпуск перекиси водорода мощностью 3 тыс. т в месяц, 60% которой будет использоваться для собственных нужд предприятия.

Отмечается, что перкарбонат натрия считается экологически безопасной альтернативой хлорным отбеливателям.

Наталья Белоштейн