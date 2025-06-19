Жителей Черноземья предупредили о грозах и граде

Во всех регионах Черноземья прогнозируются грозы и усиление ветра, в двух из них также ожидается град. Из-за этого во всех шести регионах объявили желтый уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В Белгородской, Курской и Орловской областях грозы будут сопровождаться ветром с порывами до 15–20 м/с. Непогода ожидается до 21:00 20 июня.

В Воронежской и Тамбовской областях грозы пройдут при ветре до 15–20 м/с и граде. Они прогнозируются до 18:00 20 июня. В Липецкой области в тот же период возможны грозы и ветер с порывами до 17 м/с.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Алина Морозова