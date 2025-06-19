Стартовал четвертый этап благоустройства набережной Комсомольского района Тольятти

На набережной Комсомольского района Тольятти начались работы в рамках четвертого этапа благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Подрядчиком является ИП Алешин, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В течение лета на набережной продолжатся развитие пешеходной зоны, благоустройство и озеленение территории, склонов, размещение малых архитектурных форм, появится система видеонаблюдения.

Комсомольская набережная в 2024 году стала победителем общественного голосования на участие в федеральной программе уже в четвертый раз. В прошлом году на третьем этапе благоустройства здесь появились новые скамейки, урны и перголы.

Алексей Алексеев