Семь человек эвакуировали из горящего жилого дома в Сочи

В четверг, 19 июня, в Хостинском районе Сочи произошел пожар в одноэтажном жилом доме барачного типа. Возгорание удалось ликвидировать менее чем за три часа, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре в Хостинском районе Сочи по адресу улица Новороссийская поступило в 10:33 в диспетчерскую службу пожарно-спасательного гарнизона. Уже через минуту к месту происшествия выехали экстренные службы.

По прибытии первых подразделений специалисты установили, что горит одноэтажный жилой дом барачного типа. Площадь возгорания составила 150 «квадратов». В 11:22 специалистам удалось локализовать пожар, к 12:31 ликвидировать открытое горение. В 12:48 была завершена полная ликвидация пожара.

В ходе операции спасли семь человек, еще одного человека удалось эвакуировать. Пострадавших и погибших нет. От МЧС России к ликвидации возгорания были привлечены 20 человек личного состава и пять единиц техники.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте сотрудники МЧС ликвидировали возгорание автомобиля с прицепом на территории жилого комплекса «Новая Заря». В операции участвовали семь спасателей и две единицы техники, площадь возгорания составила 25 кв. м.

Мария Удовик