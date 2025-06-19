Минкультуры: театр патриотической драматургии может возглавить Прилепин

Министр культуры Ольга Любимова сообщила ТАСС, что создаваемый театр современной патриотической драматургии, вероятно, возглавит писатель Захар Прилепин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Захар Прилепин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Захар Прилепин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мы будем стараться помочь Захару и его команде. Мне кажется, что будущее руководство будет за ним»,— сказала госпожа Любимова. По ее словам, крайне важно, чтобы решение о главном режиссере театра и его труппе принимались не чиновниками, а деятелями искусств.

На заседании Совета по культуре и искусству 25 марта писатель Захар Прилепин заявил, что в Москве нет театра, где ставились бы спектакли по произведениям современных писателей. Он указал, что речь идет в том числе о постановках по произведениям, посвященным спецоперации на Украине. Господин Прилепин предложил президенту Владимиру Путину создать в столице театр для Союза писателей России, в котором можно было бы ставить пьесы, которые «касаются сегодняшнего дня».

Владимир Путин тогда пообещал подумать над предложением и обсудить его с профильными ведомствами, а 13 мая дал соответствующее поручение Ольге Любимовой, мэру Москвы Сергею Собянину и помощнику президента Владимиру Мединскому. Доклад об исполнении поручения ответственные должны представить до 30 ноября 2025 года.

Полина Мотызлевская