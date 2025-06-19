Фундаментальная наука требует более масштабных и долгосрочных инвестиций, заявил вице-президент и директор по продукту и технологиям Т-Банка Константин Маркелов на ПМЭФ-2025. «В науке должно быть больше денег, а вторая задача — чтобы эти деньги стали умными, чтобы от них была большая отдача для российской экономики»,— пояснил Маркелов. В компании обсуждают создание фонда науки и образования, куда смогут инвестировать частные инвесторы, таким образом поддерживая фундаментальную науку и получая доход в долгосрочной перспективе. Маркелов также отметил, что собственные инвестиции в науку и образования уже приносят плоды: более половины новых сотрудников группы «Т-Технологии» — выпускники учебных программ «Т-Образования».

Microsoft готова выйти из переговоров с OpenAI по новому контракту о партнерстве в области ИИ, сообщили источники Financial Times. По их словам, переговоры будут приостановлены, если стороны не договорятся по размеру будущей доли Microsoft в OpenAI.

Объединенная компания Wildberries & Russ прорабатывает возможность выхода в Африку, сообщил главный исполнительный директор компании Роберт Мирзоян. «Мы в целом уже активно наращиваем международные мощности и только за последний год в том или ином формате запустили работу с Грузией, Таджикистаном и ОАЭ. Для нас приоритеты сейчас — укрепление позиций в странах, где мы уже работаем. Ведем активную подготовку по выходу компании на Африканский континент»,— резюмировал Мирзоян.