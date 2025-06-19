Донские речные порты получат новые перегрузочные комплексы

Ростовская область и Росморречфлот договорились о создании перегрузочных комплексов на базе речных портов региона. Соглашение подписали губернатор Юрий Слюсарь и руководитель «Росморречфлота» Андрей Тарасенко в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

По информации источника, в Азово-Донском бассейне отмечается значительный рост грузоперевозок — их объем в 2024 году увеличился на 28%. Мультимодальные логистические центры позволят снизить нагрузку на автомобильные и железнодорожные магистрали, обеспечив более эффективную и экономичную транспортировку грузов.

«В перегрузочных комплексах будет формироваться грузовая база, концентрироваться продукция, которую производят в регионах, далее — отправка грузов по стране, будь то зерно, сухие грузы или контейнеры»,— пояснил руководитель «Росморречфлота» Андрей Тарасенко.

Для координации проекта создадут межведомственную рабочую группу. В нее войдут представители Росморречфлота, областного правительства, судоходных и промышленных компаний региона. Группа определит номенклатуру грузов, оценит состояние портовой инфраструктуры, пропускную способность и транспортные схемы, пояснили в сообщении.

По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, с «Росморречфлотом» ведется активная работа над развитием портов Азово-Донского бассейна. В эту систему впоследствии будет включена и портовая инфраструктура исторических регионов. Сегодня фактически готовится база для развития грузоперевозок всего Приазовья.

Валентина Любашенко