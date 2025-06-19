Песков: возвращение из Израиля уехавших в 2022 году россиян не повлияет на общество

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что возвращение россиян, уехавших в Израиль в 2022 году, никак не отразится на российском обществе.

«Они такие же наши сограждане. Если речь о людях, которые не совершали ничего противоправного, не нарушали наш закон <...> Как может на нашем обществе отразиться возвращение наших граждан, которые жили в другой стране? Да никак»,— сказал пресс-секретарь (цитата по ТАСС).

18 июня посольство России в Израиле предложило россиянам покинуть Израиль через Египет и Иорданию. Там уточнили, что на границе с Иорданией действуют три КПП — северный, центральный и южный. Вместе с тем посольство объявило о санитарной эвакуации для маломобильных граждан: лежачих пациентов и пациентов, которым требуется эвакуация санитарным транспортом по медицинским показаниям.

Эвакуация россиян из Ирана началась 14 июня, спустя сутки после начала военной операции Израиля. В тот день через пункт пропуска «Астара», который находится на границе с Азербайджаном, была эвакуирована первая группа из 86 человек. 16 июня омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что российские дипломаты добились эвакуации 324 человек из Ирана.

Полина Мотызлевская