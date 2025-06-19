обновлено 17:33
Движение трамваев у магазина «Океан» в Ижевске закроют на три дня из-за ремонта
В Ижевске закроют движение трамваев на участке от магазина «Океан» до улицы Тимирязева с 21.00 20 июня до 04.50 23 июня из-за ремонта рельсошпальной решетки, сообщает пресс-служба администрации города. На улице Кирова заменят рельсы.
Фото: Пресс-служба администрации Ижевска
Рельсовый транспорт направят по другим маршрутам:
- Трамвай №2 пойдет через ул. Промышленную, ул. Ленина, Центр и обратно.
- Движение трамвая №7 закроют.
- Трамвай №9 пойдет через ул. Московскую, ул. Карла Маркса, Центр, ул. Ленина, ул. Халтурина, Буммаш и обратно.
Пользователи ежемесячных проездных на трамвай смогут воспользоваться ими для оплаты проезда в троллейбусе.