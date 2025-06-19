Движение трамваев у магазина «Океан» в Ижевске закроют на три дня из-за ремонта

В Ижевске закроют движение трамваев на участке от магазина «Океан» до улицы Тимирязева с 21.00 20 июня до 04.50 23 июня из-за ремонта рельсошпальной решетки, сообщает пресс-служба администрации города. На улице Кирова заменят рельсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Рельсовый транспорт направят по другим маршрутам:

Трамвай №2 пойдет через ул. Промышленную, ул. Ленина, Центр и обратно.

Движение трамвая №7 закроют.

Трамвай №9 пойдет через ул. Московскую, ул. Карла Маркса, Центр, ул. Ленина, ул. Халтурина, Буммаш и обратно.

Пользователи ежемесячных проездных на трамвай смогут воспользоваться ими для оплаты проезда в троллейбусе.