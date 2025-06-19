Крым рассчитывает принять 7 млн туристов в 2025 году

Крым планирует принять 7 млн туристов в 2025 году, что станет рекордом для полуострова. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости, подчеркнув полную безопасность курортов полуострова для отдыхающих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Временное закрытие пляжей Анапы привело к росту спроса на крымские курорты. Объем бронирований на полуострове увеличился на 40% в годовом выражении.

Туроператоры «Мультитур», «Дельфин» и «АЛЕАН» отмечают переориентацию части анапских туристов на Крым. Особенно возрос интерес к западному побережью полуострова с песчаными пляжами и отелями формата «всё включено».

«В этом году, если мы преодолеем планку в семь миллионов, это будет невероятный успех, без авиасообщения преодолеть такую цифру»,— заявил господин Константинов. Авиасообщение с Крымом приостановлено с февраля 2022 года.

По информации АТОР, туроператоры отмечают увеличение количества бронирований в другие города и курорты России на 5% по сравнению с прошлым годом. Как считают эксперты, если исключить из расчетов весь Краснодарский край, органический прирост продаж составит 14% год к году.

Анна Гречко