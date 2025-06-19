Эксперт назвал реальные сроки запуска ВСМ до Сочи

Реализация проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Сочи возможна не ранее 2045 года. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин в эфире телеканала РБК ТВ Юг, отметив, что главными препятствиями являются высокая стоимость и сложность рельефа на маршруте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По словам эксперта, прежде чем переходить к масштабным стройкам в горных регионах, стране необходимо накопить практический опыт эксплуатации уже реализуемых ВСМ. В текущих экономических условиях, подчеркнул он, бюджет не располагает ресурсами, достаточными для запуска такого капиталоемкого проекта в обозримом будущем.

«Я думаю, что магистраль до Сочи — это проект, который может быть реализован после 2045 года. Во-первых, нам нужно научиться эффективно управлять теми линиями, которые мы уже строим. Во-вторых, стоимость линии на юг чрезвычайно высока. В период до 2030–2032 годов таких финансовых возможностей у бюджета, скорее всего, не будет»,— пояснил господин Иванкин.

Он добавил, что маршрут Северо-Кавказской железной дороги проходит через сложный горный ландшафт с резкими перепадами высот и частыми порывами ветра, что делает строительство новой высокоскоростной трассы особенно трудозатратным. При этом проект способен существенно изменить логистику: время в пути между Москвой и Сочи может сократиться до 10 часов, а при оптимальных параметрах — даже до 5 часов, что станет значительным технологическим прорывом.

Отдельно эксперт прокомментировал динамику пассажиропотока. В 2025 году, по его оценке, ожидается рост перевозок на 2,5–3% по сравнению с предыдущим годом. «Железной дороге не станет легче, но и ухудшения ситуации не предвидится. Прирост будет — это точно»,— уточнил он.

Господин Иванкин также обратил внимание на конкуренцию между железнодорожным и автомобильным транспортом. На расстояниях до 1,5 тыс. км автотранспорт пока сохраняет преимущество, особенно в сегменте доставки грузов в южные порты. Несмотря на усилия по переключению логистических потоков, значительная часть перевозчиков продолжает использовать автотрассы по коротким направлениям.

Он подчеркнул, что существующая инфраструктура Северо-Кавказской железной дороги уже работает на пределе своих возможностей по пассажирским маршрутам, хотя критического уровня нагрузки еще не достигла.

Мария Удовик