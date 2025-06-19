Курорт «Охта Парк» заявил о планах развития на ПМЭФ-2025

В рамках Петербургского международного экономического форума 2025 года всесезонный курорт «Охта Парк» подписал соглашение с Правительством Ленинградской области о социально-экономическом сотрудничестве на сумму 10 млрд рублей сроком на пять лет

Фото: пресс-служба всесезонного курорта «Охта Парк»

Внутренний туризм в России продолжает устойчиво расти: по итогам 2024 года число поездок по стране достигло почти 100 млн, увеличившись на 25% по сравнению с предыдущим годом (данные РСТ). И если ещё недавно внимание было сосредоточено преимущественно на южных направлениях, сегодня всё больше туристов открывают для себя альтернативные форматы отдыха на севере страны, в частности большим вниманием пользуется всесезонный курорт «Охта Парк» недалеко от Петербурга.

Приоритетом подписанного на ПМЭФ-2025 соглашения является создание комфортной, доступной и современной инфраструктуры для жителей Ленинградской области и гостей курорта со всей страны. Частные инвестиции курорта «Охта Парк» будут направлены на строительство крытых и открытых плавательных бассейнов, расширение рекреационных зон для пеших и велопрогулок, а также лыжных трасс — уже сейчас это уникальный для региона спортивный объект, где применяются передовые технологии искусственного оснежения и снегоподготовки. Запланировано развитие нового направления отдыха у воды с благоустройством озер и прилегающих территорий. Особое внимание будет уделено цифровой среде курорта и внедрению интеллектуальных сервисов и IT-инфраструктуры.

«Мы рассматриваем это соглашение как стратегический шаг. Не просто расширяем и совершенствуем территорию, но выходим на новый качественный уровень отдыха и жизни людей. Для нас это большая ответственность перед жителями региона и каждым гостем нашего курорта. Сегодня «Охта Парк» — один из самых динамично развивающихся курортов России: нас ежегодно посещают более миллиона гостей из всех регионов страны и зарубежья. Особенно растет интерес со стороны туристов из ОАЭ и стран Персидского залива, что подтверждает международный потенциал курорта», — отметил Геннадий Мусиенко, управляющий партнер и генеральный директор всесезонного курорта «Охта Парк».

Губернатор Ленинградской области, Александр Юрьевич Дрозденко, поздравил с подписанием соглашения, отметил успехи и лидерство курорта, а также выразил поддержку в тиражировании уникальной концепции курорта «Охта Парк», как в Ленобласти так и в других регионах страны.

За последний год на курорте «Охта Парк» построено и модернизировано более 20 туристических и спортивных объектов. Среди них бесплатные для населения трасса для беговых лыж, протяженностью 3,5 км, легкоатлетический стадион с футбольным полем, волейбольная и баскетбольная площадки и памп-трек. К основной инфраструктуре курорта относятся гостинично-коттеджный комплекс на 170 номеров, физкультурно-оздоровительный спа-комплекс Ohtakai площадью 7 500 м2, детский парк аттракционов и развлечений, уникальный каток в форме извилистых дорожек среди леса, 10 горнолыжных трасс, тюбинг, подогреваемые бассейны, верёвочный парк, детский клуб, локации общественного питания. Курорт круглогодично обеспечивает рабочие места для более чем 1 000 сотрудников, реализует бесплатные программы для школьников и множество социальных инициатив, в которых приняли участие свыше 20 000 человек.

«Будущее курорта «Охта Парк» строится как результат системной, многопрофильной работы команды и стратегического лидерства инвестора Дмитрия Эдуардовича Новикова. Мы создаем гибкую, технологичную среду, где каждый процесс — от бронирования до обратной связи — интегрирован в собственную цифровую экосистему, построенную без зарубежных решений, — сказал Геннадий Мусиенко. — Развивая IT-направление, мы делаем акцент не только на автоматизации, но и внедрении интеллектуальных сервисов, которые усиливают команду и делают курорт по-настоящему адаптивным. Такие технологии позволяют предвосхищать ожидания гостей и создавать индивидуальные сценарии отдыха. Для нас технологии — это инструмент, с помощью которого мы формируем пространство, где природа, человек и смыслы находятся в гармонии. Эта философия делает «Охта Парк» лидером трансформации индустрии отдыха».

«Охта Парк» – это не только точка притяжения для петербуржцев, но и одно из немногих направлений в стране, где северный туризм стал конкурентоспособной альтернативой южным маршрутам. Удобная логистика, прямые рейсы до Санкт-Петербурга, высокий уровень сервиса и нетривиальная концепция — всё это делает курорт особенно привлекательным для аудитории, которая ищет новые форматы впечатлений.

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