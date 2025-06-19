Яровая предложила выдавать россиянам справки после прохождения диспансеризации

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила выдавать гражданам медицинскую справку единого образца на «Госуслугах» после прохождения плановой диспансеризации. По ее словам, россияне могли бы использовать такую справку при трудоустройстве, получении государственных и муниципальных услуг.

Слова госпожи Яровой приводит ТАСС. В материале агентства говорится, что предложение вице-спикера уже поддержали министр здравоохранения Михаил Мурашко и замглавы аппарата правительства Ольга Кривонос.

28 мая вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2024 диспансеризацию на рабочем месте прошли более 1,2 млн человек. Из них 400 тыс. человек обследовались в медицинских подразделениях, организованных самими работодателями.

Возможность пройти диспансеризацию на рабочем месте у россиян появилась с 2024 года. Тогда такую опцию включили в программу госгарантий. По итогам диспансеризации прошлого года, которую прошли 109 млн человек, полностью здоровы (то есть не имеют хронических заболеваний и факторов риска их развития) лишь 22,4% россиян, сообщал замминистра здравоохранения Евгений Камкин. 17,9% граждан, по его данным, имеют определенные факторы риска, которые могут привести к заболеваниям. «Практически половина» населения такие заболевания уже имеют, сказал господин Камкин.

Полина Мотызлевская