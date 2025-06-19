В Ярославской области построят ферму на 4 тыс. голов

На Петербургском международном экономическом форуме объявили о создании крупного молочно-товарного комплекса на 4 тыс. голов скота в Ярославской области. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что проект реализует ООО «Красный маяк», которое вложит 3,8 млрд рублей в строительство в Ростовском округе. Это уже третий крупный проект компании в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Строительство планируют завершить к концу 2026 года, а к 2028 году комплекс выйдет на полную мощность. Генеральный директор ООО «Красный маяк» Василий Финогеев отметил, что проект уже получил разрешение на строительство и финансирование, что поможет предприятию укрепить позиции на молочном рынке.

Региональные власти для поддержки проекта предоставят субсидию на создание инфраструктуры.

Антон Голицын