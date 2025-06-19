Объем отгрузки донских агропредприятий в 2025 году снизился в 2,5 раза

Сельхозорганизации Ростовской области сократили объем отгрузки зерновых и зернобобовых культур. По итогам первых пяти месяцев этого года показатель оказался в 2,5 раза меньше прошлогодних объемов. Об этом свидетельствует отчет Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В этом году реализация собственных зерновых и зернобобовых в регионе составила около 1,3 млн т, хотя в 2024 году показатель превышал 3,2 млн т.

Уровень поставок пшеницы в Ростовской области также снизился в 2,5 раза — до 1,12 млн т, что почти на 50% меньше объемов прошлого года (5,4 млн т). Объемы реализации подсолнечника уменьшился на 45%, до 301,5 тыс.т. По кукурузе поставки упали втрое, до 39,9 тыс. т.

Мария Хоперская