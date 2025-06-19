«Кубань Кредит» и «ФлексСофт» договорились о сотрудничестве в сфере IT

Председатель Правления Банка «Кубань Кредит» Александр Калинич и генеральный директор АО «ФлексСофт» Аркадий Лобас в рамках Петербургского международного экономического форума-2025 подписали Меморандум в интересах развития и взаимовыгодного сотрудничества.

Фото: пресс-служба «Кубань Кредит»

Документ направлен на разработку совместных проектов в сфере финансовых технологий, повышение операционной эффективности и создание дополнительной ценности для клиентов и сотрудников обеих организаций.

Ключевое направление взаимодействия — внедрение в Банке «Кубань Кредит» флагманского продукта компании «ФлексСофт» — инновационной Платформы FXL. Компания с более чем 30-летним опытом цифровой трансформации предложила решение, которое должно обеспечить значительный рост производительности банковских операций, повысить стабильность и отказоустойчивость IT-инфраструктуры, критически важные для финансового сектора, создать условия для упрощенного масштабирования бизнеса за счет гибкой архитектуры системы и оперативно запускать новые продуктов и услуг без необходимости масштабных доработок ПО.

— Поздравляю всех с подписанием Меморандума. Уверен, что это начало качественно нового этапа в развитии нашего сотрудничества,— отметил Председатель Правления Банка «Кубань Кредит» Александр Калинич.— Объединение экспертизы «ФлексСофт» в IT-технологиях и уникального опыта нашего банка в финансах Юга России открывает значительные перспективы. Наша цель — построение долгосрочного и взаимовыгодного партнерства, которое повысит эффективность. Мы высоко ценим профессионализм команды «ФлексСофт» и их готовность к совместной работе. Благодарю команды обеих сторон, подготовившие это соглашение. Уверен, подписанный меморандум станет прочной основой для плодотворной совместной работы и роста бизнеса».

Генеральный директор компании «ФлексСофт» отметил, что партнерство с Банком «Кубань Кредит» предполагает взаимодействие по целому ряду направлений.

— Эффект всегда достигается в синергии, в данном случае речь идет о партнерстве,— подчеркнул Аркадий Лобас.— Мы получим банковские компетенции для развития нашей системы, а «Кубань Кредит» — технологические возможности платформы для развития своего бизнеса.

Банк «Кубань Кредит» традиционно принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме в качестве партнера площадки Краснодарского края. В 2025 году масштабное мероприятие проходит с 18 по 21 июня на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

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