Минобороны показало кадры возвращения военных из украинского плена

Министерство обороны РФ опубликовало видео с российскими военнослужащими, которые были освобождены из украинского плена. Обмен состоялся сегодня в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле. Взамен российской стороне была передана группа военнопленных Вооруженных сил Украины.

На опубликованных кадрах видно, как солдаты с российскими флагами стоят на фоне автобуса и скандируют «Россия!». При посадке в транспорт один из военнослужащих произносит: «Мы дома!». Ведомство не раскрывает точное число освобожденных, как и количество переданных украинских бойцов.

Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Позже всех доставят в Российскую Федерацию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

По итогам переговоров в Стамбуле Россия и Украина договорились об обмене всех военнослужащих в возрасте до 25 лет. Кроме того, стороны согласовали обмен телами погибших военнослужащих по формуле «6000 на 6000». По словам президента Владимира Путина, Россия передала Украине 6 тыс. тел, вернула — 57.