Сотрудничество Саратовской области и ФосАгро становится крепче

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было вновь заключено Соглашение, предусматривающее расширение сотрудничества Правительства Саратовской области и АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») в социально-экономическом развитии региона.

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Двадцать лет спустя

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. Он проходит с 1997 года, а с 2006-го ещё и под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

В прошлом году в реальном и виртуальном форматах в нём приняли участие более 21 800 человек из 139 стран мира. Совещания, встречи, новые контракты и соглашения, торжественные церемонии – в круговорот событий на ПМЭФ вовлечены крупнейшие бизнес-структуры России и мира.

Компания ФосАгро – традиционный партнёр форума. В этом году главная тема её стенда – социальный проект «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). В первый день ПМЭФ он был признан победителем в спортивно-деловой премии Росконгресса «Чемпион». О нём говорили и на церемонии подписания Соглашения, которое ежегодно заключается между Правительством Саратовской области и АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») – уже 20 лет подряд.

- Показателен ключевой социальный проект ФосАгро ДРОЗД. Он объединяет тысячи детей, у которых есть возможность бесплатно заниматься различными видами спорта, участвовать в фестивалях, творческих конкурсах, развиваться по различным направлениям. Такая же возможность есть и у жителей сёл Балаковского района Саратовской области, - подчеркнул губернатор региона.

В рамках подпроекта ДРОЗД-село ремонтируются спортивные залы, появляются уличные игровые комплексы, закупается инвентарь и тренажёры, форма для спортсменов. Проект сегодня – это 15 сёл-участников и почти семьсот сельских детей, которые получают путёвку в спортивное будущее. Возможность бесплатно заниматься спортом, которую ФосАгро дарит детям, полностью соответствует общегосударственной задаче, которую не раз озвучивал президент России Владимир Путин.

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Рост производства и социалка

Губернатор также добавил, что для регионального Правительства имеет большое значение стабильная работа балаковского подразделения ФосАгро, где сейчас реализуется инвестиционная программа, развивается кадровый потенциал путём привлечения молодых профессионалов и благодаря сотрудничеству компании со средне-специальными и высшими учебными заведениями региона. В том числе в рамках федерального проекта «Профессионалитет», в котором ФосАгро и областное правительство вновь выступают партнёрами.

- Я благодарю лично губернатора Саратовской области Романа Бусаргина за поддержку наших производственных и социальных инициатив, - заявил гендиректор ФосАгро Михаил Рыбников. - В прошлом году на благотворительные и социальные проекты ФосАгро выделила рекордные 14,5 млрд рублей – это на 20% больше уровня 2023 года. А за 3 последних года мы направили на эти цели 40 млрд рублей. Для нас комплексное развитие собственных производств, а вместе с ним и регионов присутствия всегда было и остается приоритетной задачей.

Михаил Рыбников добавил, что сегодня именно балаковское подразделение Группы является центром инвестиционного развития компании.

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В прошлом году на предприятии был освоен выпуск диаммонийфосфата, на 100 тысяч тонн в год выросла производительность линий по выпуску кормового монокальцийфосфата, выведена на проектную мощность сернокислотная установка, что увеличило годовую выработку этого важного для производства удобрений компонента до почти 3 млн тонн. До конца текущего года после технического перевооружения будет введена в строй ещё одна установка, которая обеспечит рост объёмов выпускаемой серной кислоты на 750 тыс. тонн в год.

- В ближайшее время завершиться техническое перевооружение систем Цеха фосфорных удобрений. Будет создана гибкая схема выпуска удобрений MAP/DAP/NPS/NPK. В результате уже в следующем году производство на балаковском заводе прирастёт почти на 1 млн тонн – до 3,5 млн тонн удобрений, востребованных российскими аграриями, - добавил генеральный директор ФосАгро и сообщил, что в соответствии с положениями заключённого Соглашения, в текущем году компания направит 12 млрд рублей на развитие своего балаковского подразделения. Кроме того, 557 млн будет выделено на социальную поддержку работников предприятия и модернизацию санаторно-гостиничного комплекса «Изумруд» и ещё 600 млн на реализацию проектов развития социальной сферы и повышение качества жизни населения Саратовской области. При этом не менее 2 млрд рублей в виде налогов поступят в бюджет Саратовской области.