Власти Батайска займутся проблемами городского транспорта

Администрация города Батайска проверит работу общественного транспорта на маршрутах №7 и №212. в Батайске Информацию о нареканиях пассажиров опубликовала в своем Telegram-канале министр транспорта Алена Беликова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

«Перевозчик, работающий по маршруту № 212, не принадлежит городскому АТП г. Батайска. По данному вопросу проведут отдельную работу и обратят внимание перевозчика на необходимость выпуска автобусов большей вместимости»,– пояснила госпожа Беликова.

По словам министра, относительно маршрута №7 состоятся переговоры с представителями администрации города и местного автотранспортного предприятия. Все обращения граждан направят в адрес городских властей и АТП.

«Также рассматривается возможность организации встречи с жителями по транспортной теме. Планируется совместно обсудить проблему и выработать решение, устраивающее все стороны»,– приводят в сообщении слова Алены Беликовой.

Валентина Любашенко