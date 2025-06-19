В Тавде суд заменил наказание экс-министру МВД Коми на принудительные работы

Тавдинский районный суд Свердловской области удовлетворил ходатайство адвоката о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы бывшему министру внутренних дел по Республике Коми Виктору Половникову. Наказание изменили на принудительные работы. Об этом сообщили в региональной пресс-службе судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным суда, в октябре 2021 года Виктор Половников был осужден за получение взятки в размере 14 млн руб. и легализацию этих средств. За взятку он дал указание изменить меру пресечения обвиняемому в мошенничестве и переквалифицировать его деяния. Суд назначил Виктору Половникову 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 14,5 млн руб. и лишение права занимать должности в органах внутренних дел на 5 лет.

Тавдинский районный суд, изучив материалы дела, заменил ему оставшуюся часть наказания (3 года 6 месяцев) принудительными работами на тот же срок с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Полина Щуцкая