В продукции Азовской кондитерской фабрики обнаружили опасные бактерии

Санитарно-эпидемиологическая служба Минздрава Беларуси выявила в продукции «Азовской кондитерской фабрики» многочисленные нарушения и на время запретила ее ввез. Об этом сообщает белорусское издание «Смартпресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Азовская кондитерская фабрика» Фото: ООО «Азовская кондитерская фабрика»

Речь идет о халве, в которой обнаружены бактерии группы кишечной палочки, козинаках с превышение кадмия и рахат лукуме с плесенью.

Как сообщает ТАСС, в связи с этими обстоятельствами глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой, с просьбой проверить продукцию "Азовской кондитерской фабрики" на предмет нарушения санитарных норм.

ООО «Азовская кондитерская фабрика» образовано в 2008 году. Основной вид деятельности компании производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий.

Наталья Белоштейн