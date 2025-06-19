ММК и правительство Башкортостана продолжат развивать туризм в республике

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и правительство Республики Башкортостан подписали соглашение о создании условий для развития туризма на территории региона. Договор заключили генеральный директор предприятия Павел Шиляев и первый заместитель премьер-министра — министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов, сообщает пресс-служба ММК.

Стороны планируют обустраивать рекреационные зоны для массового отдыха на территории региона. Так, в феврале 2025 года в перечень приоритетных инвестиционных проектов республики включили инициативу ПАО «ММК» о строительстве гостевого комплекса «Эко-деревня-2».

Ранее организация уже помогала возводить в Башкирии горнолыжные центры, базы отдыха и детские лагеря. Предприятия ее санаторно-курортного комплекса являются крупными работодателями и налогоплательщиками Абзелиловского и Белорецкого муниципальных районов.

Виталина Ярховска