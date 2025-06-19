Из Ростовской области в Абхазию направили 23 т молочной и мясной продукции

С территории Ростовской области в Абхазию с 9 по 11 июня экспортировали 9,3 тонны готовой молочной продукции и 13,7 тонны мясной продукции. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ

Вся экспортная продукция является безопасной и соответствует требованиям страны-импортера. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований.

Россельхознадзор выдал разрешение на вывоз.

Мария Хоперская