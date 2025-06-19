Зумеры вернулись к бумажным книгам и вязанию крючком

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о росте популярности книжной эстетики, моде на вязаные вещи, а также тренде на фермерский дух в интерьерах квартир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сервис фотографий Pinterest, которым вдохновляются любители соцсетей, проанализировал запросы поколения Z перед этим летним сезоном. Обнаружилось немало любопытного. Книжной эстетике посвящено на 700% больше запросов, чем годом ранее. Пользователи ищут идеи для закладок, сделанных своими руками, подбирают изящные обложки для своих книг и сами произведения — летние и романтические. Более чем на 270% выросло число запросов на идеи для детокса. Пользователи ищут возможности пройти книжный ретрит, принять так называемые природные ванны: за этим словосочетанием кроется прогулка в лесу или в парке. Еще молодые люди обращают повышенное внимание на туры без Wi-Fi и гаджет-фри вечеринки.

Расслабленный летний вайб, конечно, поддерживается и во внешнем виде. Миллионы пользователей Pinterest на 2000% чаще запрашивают вязаные платья. Кроме того, повышенный интерес к изготовленным крючком шортам, ажурным повязкам и сумкам. Лидер среди цветов — оттенок укропа. Его ищут на 1500%. Подходит все от туфель и повседневных льняных костюмов до сверкающих нарядов и оформления пикника. Что касается оформления интерьеров, тут преобладает фермерский дух. В тренде расстановка кухонной утвари как будто это загородный коттедж, а не квартира в мегаполисе. В это все, естественно, отлично вписывается винтаж из секонд-хендов.

Более чем на 680% выросло число запросов на рецепты из садовых продуктов, публика интересуется так называемым урбанистическим фермерством — возможностью вырастить что-то свое в городских условиях. Расцвет популярности сейчас у эстетики Марты Стюарт. Американская бизнесвумен и икона стиля 1980-х получила известность благодаря телешоу и книгам о домоводстве. И вот 20-летние 30-летние пользователи вновь почувствовали потребность в создании вокруг себя этого безоговорочного идиллического уюта. В принципе логично: хоть где-то должно быть ощущение полной безопасности и безмятежности.

Яна Лубнина