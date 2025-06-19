Ozon инвестирует 290 млн в логистическую инфраструктуру Ставрополья

Маркетплейс Ozon инвестирует 290 млн руб. в развитие пунктов выдачи заказов в Ставропольском крае до конца 2025 года. Соглашение об улучшении доступности инфраструктуры компании в регионе подписали на ПМЭФ-2025 губернатор Владимир Владимиров и вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Ким, сообщает управление пресс-службы правительства Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Партнерство направлено на поддержку малого и среднего бизнеса Ставрополья, а также развитие торгово-логистической инфраструктуры компании в регионе.

«Всего несколько месяцев назад на территории Невинномысска мы ввели в строй вторую и третью очереди многофункционального комплекса компании Ozon. Это один из этапов создания большого логистического хаба, который входит в число прорывных проектов развития региона. Новое соглашение укрепит сложившееся между регионом и компанией сотрудничество и поможет краевым производителям лучше осваивать рынки сбыта через инфраструктуру маркетплейса Ozon»,— заявил Владимир Владимиров.

Дмитрий Ким отметил, что каждый пятый житель края покупает на Ozon, а свой бизнес развивают вместе с платформой более 6,5 тыс. предпринимателей региона.

Николай Аксенов