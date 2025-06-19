Акционеры «Займера» утвердили дивиденды за I квартал в размере 4,58 руб. на акцию

На внеочередном собрании 18 июня акционеры микрофинансовой организации «Займера» одобрили рекомендацию совета директоров по выплате 458 млн рублей (4,58 руб./акцию) в качестве дивидендов за первый квартал. Решение получило поддержку 86,46% голосов.

Для получения дивидендов необходимо приобрести акции компании не позднее 27 июня 2025 года, дата закрытия реестра назначена на 29 июня. Выплаты номинальным держателям и доверительным управляющим будут произведены до 9 июля, а остальным зарегистрированным в реестре акционерам — до 24 июля 2025 года.

В 2024 году суммарные выплаты «Займера» достигли 36,24 руб. на акцию, обеспечив акционерам годовую дивидендную доходность на уровне 23,7%, что является одним из самых высоких показателей на российском фондовом рынке.