Объем выдачи потребительских кредитов в Челябинской области сократился на 64,3%

В мае 2025 года банки выдали жителям Челябинской области потребительских кредитов на 4,7 млрд руб. Это на 64,3% меньше, чем за аналогичный период 2024-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Всего по стране россияне получили в прошлом месяце 213,8 млрд руб. в качестве потребительских займов. Показатель за год сократился на 62,6%. Наиболее серьезная динамика сокращения объема выданных кредитов зафиксирована в Москве (-65,3%), Кемеровской области (-65,2%), Пермском (-65,1%) и Алтайском (-64,8%) краях, а также в Волгоградской области (-64,5%). При этом меньше всего объем снизился в Санкт-Петербурге (-57,7%), Воронежской области (-57,9%), Республике Татарстан (-58%), Краснодарском (-60,1%) и Забайкальском (-60,3%) краях.

Виталина Ярховска