Территорию возле колледжа в Уфе благоустроят за 3 млн рублей
Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства на аукционе 27 июня выберет подрядчика для благоустройства прилегающей территории, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 5,9 млн руб., его профинансирует бюджет республики, средства будут выделены в рамках федерального проекта «Профессионалитет» (входит в госпрограмму «Развитие образования»).
До сентября на территории по адресу улица Спартака, 13 подрядчик должен в числе прочих заменить 12 чугунных люков и бортовые камни, частично обновить кирпичную кладку стен и колодцев и положить асфальт.
На качество работ будет дана пятилетняя гарантия.