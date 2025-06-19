Территорию возле колледжа в Уфе благоустроят за 3 млн рублей

Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства на аукционе 27 июня выберет подрядчика для благоустройства прилегающей территории, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 5,9 млн руб., его профинансирует бюджет республики, средства будут выделены в рамках федерального проекта «Профессионалитет» (входит в госпрограмму «Развитие образования»).

До сентября на территории по адресу улица Спартака, 13 подрядчик должен в числе прочих заменить 12 чугунных люков и бортовые камни, частично обновить кирпичную кладку стен и колодцев и положить асфальт.

На качество работ будет дана пятилетняя гарантия.

Майя Иванова