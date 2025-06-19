Парк Горького оспорит решение по делу о праве собственности на театр эстрады

ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» (ЦРП) оспорит решение Арбитражного суда, удовлетворившего требования департамента земельных отношений. Ранее подразделение пермской администрации оспорило право собственности арендатора парка Горького на театр эстрады и проходную будку. «С уверенностью можем заявить, что с решением Парк не согласен», — сообщает пресс-служба ПЦР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» (ЦПР) подало встречный иск к городскому департаменту земельных отношений. ЦПР потребовал признать право собственности на пристрой к театру эстрады (сцена на главной площади парка Горького). Этот пристрой рассматривается арендатором парка как вспомогательный объект, функционально связанный с театром эстрады. Во встречном иске суд отказал.

ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» арендует территорию парка им. Горького в центре Перми и занимается зрелищно-развлекательной деятельностью. За пермским бизнесменом Рашидом Габдуллиным числится 76% долей в обществе, остальные 24% — за департаментом имущественных отношений города.